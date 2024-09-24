В Дагестане стали выявлять подземные майнинг-фермы

Энерговоры стали создавать в Дагестане майнинг-фермы под землей и передвижные установки. Точки незаконной добычи криптовалюты уже стали причиной пожара на подстанции «Новая» в Махачкале, из-за чего часть города оказалась обесточена.
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