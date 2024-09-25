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Алькарас о Надале: «Я не хочу думать, что его выступление на Кубке Дэвиса может быть последним в карьере»

Алькарас о Надале: «Я не хочу думать, что его выступление на Кубке Дэвиса может быть последним в карьере»

  «Конечно, всегда здорово, если Рафа рядом. Да, я по нему скучаю. И я не буду обманывать, мне не хватало его на Кубке Лэйвера.

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