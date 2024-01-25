Прокуратура Тайваня потребовала арестовать президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange

Тайваньская прокуратура подала ходатайство в суд Тайбэя с запросом об изменении меры пресечения для президента криптоинвестиционной компании ACE Exchange, который был задержан по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.
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