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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о том, чем займется в день отдыха: «У меня в планах книга, которую порекомендовала Хаддад Майя»

Швентек о том, чем займется в день отдыха: «У меня в планах книга, которую порекомендовала Хаддад Майя»

В субботу она обыграла Линду Носкову (6:4, 6:2) и теперь встретится с Дианой Шнайдер. «Я еще не решила, потому что впервые остановилась в другом месте, и мне еще нужно освоиться в этом районе.

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