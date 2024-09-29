Ещё одно страшное оружие украинцев

Самое страшное хохлянское оружие -это сало с чесноком и горилкой. Но на нас оно действует...

Игорь Василевский

Это не оружие! Это лечебный бальзам!!!! Особенно, если с черным хлебушком.... И свынюка, из-за питания кукурузой да пшеничкой сальцо дает, увы, такое только в наших теплых регионах можно вырастить... И никакой картошки в откорме... Но это не заслуга скакуасов, а так природа распорядилась...