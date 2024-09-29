Без шуток. Оно страшное и весьма эффективное. И действует прямо сейчас в круглосуточном режиме. На днях Ростислав Владимирович Ищенко написал статью «Секретное оружие Украины» про предательство как национальную идею так называемых украинцев и предмет их нескончаемой гордости.
Ещё одно страшное оружие украинцев
Комментарии
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alik3456 Джексон
Самое страшное хохлянское оружие -это сало с чесноком и горилкой. Но на нас оно действует...
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10 час.
Игорь Василевский
Это не оружие! Это лечебный бальзам!!!! Особенно, если с черным хлебушком.... И свынюка, из-за питания кукурузой да пшеничкой сальцо дает, увы, такое только в наших теплых регионах можно вырастить... И никакой картошки в откорме... Но это не заслуга скакуасов, а так природа распорядилась...
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10 час.
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