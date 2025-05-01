Газопровод «Сила Сибири — 2». Кто оплатит дорогой, невыгодный, но неизбежный проект?

Россияне заплатят за строительство «Силы Сибири — 2». Фото: newizv.ru Мария Соколова На днях посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сделал, на первый взгляд, неприметное, но очень важное заявление касательно поставок российского газа в Китай.
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