Газопровод «Сила Сибири — 2». Кто оплатит дорогой, невыгодный, но неизбежный проект?

Россияне заплатят за строительство «Силы Сибири — 2». Фото: newizv.ru Мария Соколова На днях посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сделал, на первый взгляд, неприметное, но очень важное заявление касательно поставок российского газа в Китай.