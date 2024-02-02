Чемпионка Игр Вайхецовская оценила влияние Тутберидзе на дело Валиевой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале написала, что в дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой нелогично обвинять во всех бедах ее тренера - Этери Тутберидзе.