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Экс-футболист подал в суд на Pfizer после вакцинации

Экс-футболист подал в суд на Pfizer после вакцинации

<!–Категория: –> Бывший игрок футбольного клуба «Осера» и молодёжной сборной Франции Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на фармацевтических гигантов Pfizer и BioNTech, разработавших вакцины от коронавирусной инфекции.

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