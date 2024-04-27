Экс-футболист подал в суд на Pfizer после вакцинации

<!–Категория: –> Бывший игрок футбольного клуба «Осера» и молодёжной сборной Франции Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на фармацевтических гигантов Pfizer и BioNTech, разработавших вакцины от коронавирусной инфекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии