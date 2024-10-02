На российском рынке появились обновленные кроссоверы Jetta VS5 и VS7[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Автомобили марки Jetta, выпускаемые китайским СП FAW-Volkswagen, неофициально продаются в России еще с начала 2023 года.
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