В УЖКХ объяснили исчезновение фигур шахмат за смоленским кинотеатром «Октябрь»

Они предусматривались дизайн-проектом Смоляне обратились к властям с вопросом, где обещанные клумбы и озеленение территории за бывшим кинотеатром “Октябрь”, которые обещали сделать в рамках реализации второго этапа благоустройства территории.
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