В Канаде хиропрактик снимал обнажённых клиенток скрытыми камерами

Свои камеры мужчина выдал сам, когда на него пожаловалась одна из клиенток.В канадской провинции Манитоба на чистую воду вывели местного хиропрактика, который снимал своих обнажённых клиенток на скрытые камеры.
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