Daily Mail: в Великобритании находятся рекордные 745 тысяч нелегальных мигрантов

На территории Великобритании в настоящий момент проживает 745 тысяч нелегальных мигрантов. Информацию об этом сообщает издание Daily Mail (DM) со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета.
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