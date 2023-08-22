Русская весна

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«Наступил хаос»: В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость

«Наступил хаос»: В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
В оппу двигайся Маск. Голосование было и представители ЕС ее проигнорировали, тема закрыта. Загнать территориально хохляндию в границы 18-го века и вся недолга.
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