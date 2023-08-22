«Наступил хаос»: В США раскрыли, как Маск наказал Зеленского за дерзость

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране.
Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после того как президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на план бизнесмена по мирному урегулированию конфликта в стране.
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