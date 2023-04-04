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Bloomberg сообщило о сокращении количества рабочих мест в некоторых магазинах Apple

Bloomberg сообщило о сокращении количества рабочих мест в некоторых магазинах Apple

Компания Apple собирается сократить некоторые должности в корпоративных розничных магазинах. Как сообщает Bloomberg, в понедельник, 3 апреля, это происходит впервые после того, как в прошлом году компания приняла решение о сокращении расходов.

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