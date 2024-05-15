Неделя за полмиллиона рублей Стало известно о том, в какую сумму обошлись майские выходные россиянам, которые любят всё самое лучшее.
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Неделя за полмиллиона рублей Стало известно о том, в какую сумму обошлись майские выходные россиянам, которые любят всё самое лучшее.