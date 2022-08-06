Композитор Игорь Николаев оказался в объятиях Кристины Орбакайте после слухов о разводе

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Слухи о разводе музыканта, композитора и певца Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой не успели толком улечься, как 62-летний народный артист России подарил поклонником новый повод для пересудов.
Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Слухи о разводе музыканта, композитора и певца Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой не успели толком улечься, как 62-летний народный артист России подарил поклонником новый повод для пересудов.
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