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Композитор Игорь Николаев оказался в объятиях Кристины Орбакайте после слухов о разводе

Композитор Игорь Николаев оказался в объятиях Кристины Орбакайте после слухов о разводе

Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Слухи о разводе музыканта, композитора и певца Игоря Николаева с женой Юлией Проскуряковой не успели толком улечься, как 62-летний народный артист России подарил поклонником новый повод для пересудов.

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