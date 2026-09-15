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Газета «Культура»

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Путин: фильмы Норштейна по праву считаются подлинными шедеврами

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художника, режиссера анимационного кино, народного артиста России Юрия Норштейна.

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