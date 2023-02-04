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"Ъ": стоимость аренды квартир в Москве упала на 10-21% из-за переизбытка предложения

"Ъ": стоимость аренды квартир в Москве упала на 10-21% из-за переизбытка предложения

По итогам 2022 года стоимость аренды квартир в Москве заметно сократилась. Падение составило в среднем от 10% до 21% из-за большого объема предложения на рынке, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на статистические данные участников отрасли.

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