Росгвардия: 32 тыс. сотрудников обеспечили безопасность Рождества в России

Более 32 тысяч сотрудников Росгвардии обеспечили безопасность православного Рождества в России. Военнослужащие совместно с другими силовыми структурами охраняли правопорядок, включая патриаршую службу в храме Христа Спасителя.
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