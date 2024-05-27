В Алтайском крае мужчина с поддельным дипломом пытался устроиться чиновником

Его признали виновным и приговорили к шести месяцам тюрьмы Житель Суетского района получил полгода тюрьмы за попытку устроиться на руководящую должность в местной инспекции Гостехнадзора с недействительным дипломом о высшем образовании.
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