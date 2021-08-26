Донбасс Сегодня

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Да, еще при ползущей инфляции и отсутствии повышения зарплаты надо покупать все меньше, чтобы вместиться в рамки зарп...Почему семейный б...
  • Миша Абир
    Где производят таких дебилов?В Лутугино спасал...
  • Валентин
    Выблядки, нелюди....Московские стриме...

Медведь украл у американки туалетную бумагу с запахом лаванды

Медведь украл у американки туалетную бумагу с запахом лаванды

Калейдоскоп Не придумав ей применения, разочарованный хищник выбросил посылку. Курьер доставил американке ее заказ из Амазона и положил посылку под дверь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх