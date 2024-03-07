Дымящийся американский транспорт True Confidence.Шедшее под флагом Барбадоса судно вчера получило попадание противокорабельной баллистической ракеты в надстройку после того, как отказалось подчиниться требованиям хуситов.
Хуситы повредили True Confidence
Комментарии
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Регина Толстоброва
Молодцы хуситы! Это за все американцам.
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10 час.
карюкалов вячеслав
"Хусит"как много в этом звуке для сердца русского сплелось.А.С.Пушкин.
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9 час.
Александр Денисов
Душа радуется...
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6 час.
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