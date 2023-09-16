Публичные заявления об интеллектуальной ущербности индусов и китайцев еще аукнутся Украине Китайская Народная Республика отреагировала на скрытый расизм советника президента Украины Михаила Подоляка.
Киев прямым текстом объявил, что Китаю и Индии не хватает ума
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ВА
Владимир Амосов
А что по существу Китаю даст извинение? Да ничего. Какие хохлы были, такими и останутся - дебилами.
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15 час.
Наталья Иванова
Самое страшное для хохлов то, что окончательно расплевавшись с Роccией, а теперь и с другими странами, они потеряли право на cвоё любимое национальное занятие - cкулить о тяжелой доле и клянчить подачки! Хотели cтать победителями, а cтали прокаженными кретинизмом. Там, где у других наций и народноcтей находятcя мозги, у них еcть только убеждение, что во вcем виноват Путин, а теперь еще и другие лидеры вменяемых стран! Но от этого легче только поработившим, закабалившим и продолжающим канализировать их негодование от cебя в cторону Кремля странам. Хохлы (это даже не украинцы) - cамые отборные, cамые круглые и cамые крупные кретины в мире! Пусть гордятся своим мировым первенcтвом и продолжают cкакать по граблям со своими кричалками...
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14 час.
Лариса Шемисова
А автор уверен, что они вообще понимают кому это говорят, по моему о численности населения они имеют слабое представление, а уж о науке вообще, для них наука это "золотой унитаз", они и о России то имеют слабое представление ( с унитазами у них особые отношения, есть унитазы, или нет их, и если и есть, то можно сказать и нет, тогда - отсталые), при этом их кредо "а нас за шо", отсюда и все высказывания, они же с Борелем цветущий сад.
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10 час.
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