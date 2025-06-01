Мария Захарова: Произошедшее в Курской и Брянской областях – трагедия

Ее ошеломила реакция Украины на произошедшее Потрясает реакция на произошедшее в Курской и Брянской областях со стороны Украины, которая выдает «болезненность, злорадство», приводит ТАСС заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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