Киев запросил списки пленных ВСУ, которых готова обменять Россия

Украинская сторона попросила предоставить списки военнопленных ВСУ, которых Россия готова обменять. Такое заявление сделал уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.
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