Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск удалил со своей страницы в социальной сети X (бывш. Twitter) пост, в котором он утверждал, что президент США Дональд Трамп фигурировал в так называемых файлах Эпштейна — документах финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и склонении их к проституции.