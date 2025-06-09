«Ъ»: отказ от прививок спровоцировал распространение в России 3 опасных болезней

В России зафиксировали рост заражения тремя опасными заболеваниями — корью, краснухой и коклюшем. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора, среди причин называется снижение уровня коллективного иммунитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии