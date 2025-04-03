Нижегородские судебные приставы начнут работать быстрее

Электронный документооборот вводится между службой судебных приставов и судами. С помощью этой системы можно будет направлять исполнительные документы в электронном виде, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
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