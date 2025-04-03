Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чак
    Слава Набиулиной!!!Почти 6 зарплат н...
  • Александр Ляшенко
    Прекратите, ублюдки, пиздёжь этого типа: "произошел хлопок газа" Был взрыв газа, от хлопка окна не вылетают и стены н...Опубликованы фото...
  • Александр Балушкин
    Зима "холодная" свои потери и хреновую работу по подготовке на зиму, решили все переложить на жителей. Это нормально?Кому вернут деньг...

Нижегородские судебные приставы начнут работать быстрее

Нижегородские судебные приставы начнут работать быстрее

Электронный документооборот вводится между службой судебных приставов и судами. С помощью этой системы можно будет направлять исполнительные документы в электронном виде, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх