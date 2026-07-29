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Мемфис (WTA). 2-й круг. Захарова сыграет с Осорио, Мария – с Сарасуа, Сенмез – с Калиевой

Анастасия Захарова сыграет с Камилой Осорио во втором круге в Мемфисе. Сетка турнира здесь . Memphis Classic Мемфис, США 27 июля – 2 августа 2026 WTA 250 Призовой фонд – 283 347 долларов Открытые корты, хард Второй круг.

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