Зюганов рассказал, как власти подорвали авторитет Путина. «И смешно и трагично»

Геннадий Зюганов считает, что власти боятся сильных кандидатов в президенты Российские власти подорвали авторитет президента РФ Владимира Путина и предстоящих выборов в Госдуму, когда исключили бизнесмена Павла Грудинина из федерального списка КПРФ.