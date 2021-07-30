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Зюганов рассказал, как власти подорвали авторитет Путина. «И смешно и трагично»

Зюганов рассказал, как власти подорвали авторитет Путина. «И смешно и трагично»

Геннадий Зюганов считает, что власти боятся сильных кандидатов в президенты Российские власти подорвали авторитет президента РФ Владимира Путина и предстоящих выборов в Госдуму, когда исключили бизнесмена Павла Грудинина из федерального списка КПРФ.

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warig Рыжаков
Зюганов, Грудинин-это позовчерашний день России. У них влияние 0. Сборище обиженных богатеев, никак не ратующих за народ, предавшие его.
Валентина Л
Какая вера может быть к коммунистам, развалившим такую СТРАНУ, а теперь принимающих миллиардеров в свои ряды?
Валентина Л
Какая вера может быть к коммунистам, развалившим такую СТРАНУ, а теперь принимающих миллиардеров в свои ряды?

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