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Царьград

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В Архангельске обсудят скандальный роман «Йеллоуфейс» Ребекки Куанг

В Архангельске обсудят скандальный роман «Йеллоуфейс» Ребекки Куанг

Участники молодежного книжного клуба в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова обсудят 18 октября роман Ребекки Куанг «Йеллоуфейс» — сатиру на современную книжную индустрию.

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