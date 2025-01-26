Полиция задержала поджигателя краснодарских ресторанов

Полиция Краснодара задержала мужчину, который поджег три ресторана в городе Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Краснодара, который, предварительно, поджег несколько ресторанов в центре города, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.