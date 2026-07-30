Жителю Архангельской области предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в Вологде 17 лет назад

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины, сопряжённом с разбоем, совершенном в 2009 году (п.
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