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  • brigadier21 Snytsarienko
    Есть такой предмет - антропология, комплекс знаний о человеке, так вот - первое, что учитывает антрополог в своей раб...Сергей Миронов: 9...
  • Александр Пятнистый
    Не равняй ребят из СССР и теперешних кишлачников с промытыми мозгами. Я сталкивался с тадждиками и узбеками и сейчас ...Сергей Миронов: 9...
  • brigadier21 Snytsarienko
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Как появилась легенда о пропавшем «золоте партии», и куда на самом деле мог исчезнуть денежный запас СССР

Как появилась легенда о пропавшем «золоте партии», и куда на самом деле мог исчезнуть денежный запас СССР

Распад Советского Союза оставил после себя много вопросов, ответов на которые пока что найти так и не удалось.

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