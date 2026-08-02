Бывший член комитета по этике РФС Созин предрек смену руководства ФИФА

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин заявил, что президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино следует объявить вотум недоверия, а организации - сменить руководителя.
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