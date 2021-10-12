ЦБ Кореи сохранил статус-кво по ставке

По итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банк Кореи принял широко ожидаемое решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,75%, взяв передышку после августовского повышения (пПо итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банк Кореи принял широко ожидаемое решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,75%, взяв передышку после августовского повышения (первого почти за три года).