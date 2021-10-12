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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

ЦБ Кореи сохранил статус-кво по ставке

По итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банк Кореи принял широко ожидаемое решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,75%, взяв передышку после августовского повышения (пПо итогам сегодняшнего заседания по монетарной политике Банк Кореи принял широко ожидаемое решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 0,75%, взяв передышку после августовского повышения (первого почти за три года).

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