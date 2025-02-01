Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму не хватает кемпингов и нечего предложить туристам, которые приезжают на полуостров в курортный сезон в "домах на колесах", желая пожить возле моря длительное время.
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