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Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти

Чего не хватает автотуристам в Крыму в курортный сезон – власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму не хватает кемпингов и нечего предложить туристам, которые приезжают на полуостров в курортный сезон в "домах на колесах", желая пожить возле моря длительное время.

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