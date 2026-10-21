Специалисты Рослесинфорга провели исследования на площади более миллиона гектаров, основная часть которых пришлась на Архангельское лесничество, где завершается камеральная обработка данных.
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