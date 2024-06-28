Почему нельзя есть помидоры с огурцами

игорь petroff всю жизнь ел, и родители ели и дедушки с бабушками ели а тут вдруг нельзя. идите куда подальше.

Traveller Согласно изложенному все итальянцы давно должны были помереть от сочетания соуса Болоньезе с макаронами... 🥲