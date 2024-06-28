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Велемудр. Мир тесен.

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Почему нельзя есть помидоры с огурцами

Почему нельзя есть помидоры с огурцами

Салатик «свежий», «летний» «весенний» «здоровье» «овощной» «диетический» «классический» «из помидоров и огурцов».

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Комментарии
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игорь petroff
всю жизнь ел, и родители ели и дедушки с бабушками ели а тут вдруг нельзя. идите куда подальше.
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14 час.
Traveller
Согласно изложенному все итальянцы давно должны были помереть от сочетания соуса Болоньезе с макаронами... 🥲
Ответить
12 час.
Ирина Котова
Статья правильная, и если вам не нравится, то идите сами куда подальше
Ответить
4 час.

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