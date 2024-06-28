Салатик «свежий», «летний» «весенний» «здоровье» «овощной» «диетический» «классический» «из помидоров и огурцов».
Почему нельзя есть помидоры с огурцами
Комментарии
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игорь petroff
всю жизнь ел, и родители ели и дедушки с бабушками ели а тут вдруг нельзя. идите куда подальше.
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14 час.
Traveller
Согласно изложенному все итальянцы давно должны были помереть от сочетания соуса Болоньезе с макаронами... 🥲
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12 час.
Ирина Котова
Статья правильная, и если вам не нравится, то идите сами куда подальше
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4 час.
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