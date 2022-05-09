Западное превосходство потерпело крах с начала российской спецоперации на Украине. Такое мнение высказал профессор и декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вен в статье для в «Хуаньцю шибао».
Западное превосходство потерпело крах с начала российской спецоперации на Украине. Такое мнение высказал профессор и декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вен в статье для в «Хуаньцю шибао».
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