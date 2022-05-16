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Российские аэропорты попросили не списывать устаревшее иностранное оборудование для досмотра

Российские аэропорты попросили не списывать устаревшее иностранное оборудование для досмотра

Аэропорты попросили не списывать иностранное оборудование по окончании срока службыpixabay.com/ThePixelman--> Аэропорты РФ попросили разрешить не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания срока его службы.

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