Депутаты Европарламента сегодня заслушают представителей TikTok

Комиссия по внутреннему рынку и защите потребителей во вторник задаст представителям TikTok вопрос о том, как компания применяет цифровые правила ЕС в контексте недавних европейских выборов, объявляет Европейский парламент.
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