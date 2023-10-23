Пилота из США обвинили в покушении на убийство из-за попытки отключить двигатели

В Соединенных Штатах пилота авиакомпании Alaska Airlines обвинили в покушении на убийство после того, как он пытался отключить двигатели воздушного судна во время полета, сообщает информационный телеканал NBC News.
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