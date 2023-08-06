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Мэр Собянин: на подлете к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник

На подлете к Москве силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом проинформировал мэр столицы Российской Федерации Сергей Собянин.

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