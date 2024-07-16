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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Опелка провел и выиграл первый матч за 8 месяцев. Он не играл в основном туре с 2022-го

Опелка провел и выиграл первый матч за 8 месяцев. Он не играл в основном туре с 2022-го

Рейлли Опелка в первом круге турнира в Ньюпорте победил Констана Лестьенна – 6:1, 2:6, 7:6(2).  Последний раз американец играл на уровне ATP в августе 2022-го.

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