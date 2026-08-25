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Защитник «Спартака» Миронов: «Люблю готовить. Мясо, плов – могу сделать что угодно»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов заявил, что любит готовить. – Вы по‑прежнему увлекаетесь кулинарией? Вы работали бариста для клубного ТВ «Спартака».

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