Джонсон: США не будут выделять деньги для Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что члены нижней палаты законодательного органа не настроены на то, чтобы одобрить законопроект, предусматривающий выделение дополнительных средств на оказание помощи Киеву.
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