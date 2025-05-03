Патриотический веломарафон объединивший более 30 человек, прошел в память героев Великой Отечественной войны и в целях пропаганды здорового образа жизни.
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Патриотический веломарафон объединивший более 30 человек, прошел в память героев Великой Отечественной войны и в целях пропаганды здорового образа жизни.