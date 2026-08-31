Новак поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценами на независимых АЗС

Заместитель председателя правительства России Александр Новак в понедельник, 31 августа 2026 года, провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.
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