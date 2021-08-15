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Какой будет Россия через 30 лет, рассказали эксперты

Какой будет Россия через 30 лет, рассказали эксперты

Фото из открытых источников Прекратится ли переселение провинциалов в Москву? Остановится ли поток гастарбайтеров? Отколется ли Северный Кавказ? И не съест ли Китай нашу Сибирь?От мигрантов Москве (как и другим мегаполисам) никуда не деться.

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